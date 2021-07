Jiah khan Death case: क्या निधन के 8 साल बाद मिल पाएगा जिया को इंसाफ?

नई दिल्ली: महज 18 साल की उम्र में फिल्म 'निशब्द' से बॉलीवुड में डेब्यू कर जिया खान (Jiah Khan) रातोंरात चर्चा में आ गई थीं. फिल्मी करियर ठीक-ठाक होने के बावजदू भी एक्ट्रेस ने 25 साल की उम्र में ही हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया.

Actor Jiah Khan death case: CBI court will now hear the case pending for 8 yrs. The sessions court, which was conducting a trial against her boyfriend actor Suraj Pancholi on charges of alleged abetment, has said that the trial should be transferred to a spl CBI court

