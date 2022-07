Pathaan: सामने आया दीपिका पादुकोण का फर्स्ट लुक, हाथ में बंदूक थामे उड़ाए होश

नई दिल्ली: Deepika Padukone First Look From Pathaan: बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. फैंस उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जब से शाहरुख की फिल्म पठान का ऐलान हुआ है, फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया है. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी बज बना हुआ है. फिल्म 'पठान' से शाहरुख खान के फर्स्ट लुक के बाद अब मेकर्स ने दीपिका पादुकोण का डेयरिंग लुक रिवील कर दिया है.

दीपिका पादुकोण का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है

मेकर्स ने दीपिका का लुक रिलीज करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'रुको, घूरो और फिर शूट करो. आपको मारने के लिए इसे बुलेट की जरूरत नहीं'. दीपिका पादुकोण ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर मोशन पोस्टर शेयर किया है.

She’s ready to shoot it up a notch! Presenting @deepikapadukone in #Pathaan

Celebrate #Pathaan with #YRF50 only at a big screen near you on 25th January, 2023. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. #6MonthsToPathaan pic.twitter.com/Hr9woOSlvd

Yash Raj Films (@yrf) July 25, 2022