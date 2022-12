Besharam Rang: दीपिका पादुकोण को लेकर ट्विटर पर छिड़ी जंग, 'भगवा रंग' की बिकनी से आहत हुए लोग

नई दिल्ली: शाहरुख खान की 'पठान' इन दिनों लगातार ट्रेड कर रही है. ऐसे में फिल्म का पहला गाना 'बेशर्म रंग' लोगों के दिलों दिमाग पर छा चुका है. ऐसे में लोगों का ध्यान दीपिका के बोल्ड स्टाइल्स और बेबाकपन ने खींचा. ऐसे में इस पर राजनीति तो होनी ही थी. दीपिका की एक बिकनी स्टाइल का जमकर विरोध किया जा रहा है.

So Bollywood chose saffron colour for this porn #BoycottPathaan pic.twitter.com/Org48Z2j9c

— (@stablanz) December 12, 2022