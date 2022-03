रिमी सेन को लगा 4.40 करोड़ का चूना, जानिए क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली: फिल्म 'धूम' से इंडस्ट्री में खुद को साबित कर चुकीं रिमी सेन (Rimi Sen) आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं रह गई हैं. बेशक इस समय अभिनेत्री फिल्मों से काफी दूर हों, लेकिन इसके बावजूद भी वह किसी न किसी कारण चर्चा में रहती हैं. रिमी अपने चाहने वालों के साथ जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. वह आए दिन अपनी तस्वीरें शेयर कर फैंस से रूबरू होती रहती हैं.

एक बार फिर से चर्चा में हैं रिमी

हालांकि इस बार रिमी अपने किसी पोस्ट के कारण नहीं, बल्कि धोखाधड़ी के मामले को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. अभिनेत्री ठगी का शिकार हो गई हैं. रिमी सेन को 4.40 करोड़ का चूना लगा है. दरअसल, एक्ट्रेस ने गोरेगांव के एक व्यवसायी के खिलाफ 4.14 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है.

ठगी का शिकार हुईं रिमी

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रिमी के साथ ये घटमा 29 मार्च को हुई थी. इसके बाद एक्ट्रेस ने खास पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

Mumbai | Bollywood actress Rimi Sen has filed a police complaint against a Goregaon-based businessman named Raunak Jatin Vyas for allegedly duping her of Rs 4.14 cr in the name of investment. Case registered under IPC sections 420 & 409. Search on to nab the accused: Khar Police

ANI (@ANI) March 31, 2022