दिलीप कुमार की बिगड़ी तबीयत, सांस लेने में परेशानी के कारण अस्पताल में हुए भर्ती

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार (Dilip Kumar) के चाहने वालों को परेशान करने वाली एक बड़ी खबर आई है. दरअसल, रविवार को अभिनेता को तबीयत बिगड़ने के कारण मुंबई में स्थित हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिलीप कुमार को पिछले कुछ समय से सांस में समस्या हो रही थी. इसके बाद आज उन्हें आखिरकार अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है.

डॉक्टर्स की निगरानी में हैं दिलीप कुमार

दिलीप कुमार फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में हैं और उनका इलाज चल रहा है. इस बात की जानकारी दिलीप कुमार की पत्नी और दिग्गज एक्ट्रेस सायरा बानो (Saira Banu) ने मीडिया को दी है.

Veteran actor Dilip Kumar has been admitted to PD Hinduja Hospital in Mumbai. He was having breathing issues since past few days, says his wife Saira Banu pic.twitter.com/eNn4hfhELL

— ANI (@ANI) June 6, 2021