दिलीप कुमार और सायरा बानो की नातिन सायशा सहगल बनीं मां, नन्हीं परी को दिया जन्म

नई दिल्ली: साउथ एक्ट्रेस सायशा सहगल हाल ही में मां बन गई हैं. बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार और सायरा बानो की नातिन सायशा ने बीती रात 23 जुलाई को एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है. अब सायशा और आर्या के पेरेंट्स बनने पर आर्या के भाई और अभिनेता विशाल ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी है.

एक्टर विशाल ने दी जानकारी

विशाल ने लिखा, 'ये खबर देते हुए बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है अंकल बनकर. मेरे भाई जैमी (आर्या) और सायशा के घर बेटी का जन्म हुआ है. शूट के बीच यह खुशखबरी पाकर भावनाओं पर काबू नहीं कर पा रहा हूं. उन्हें शुभकामनाएं, इंशाल्लाह, नवजात बच्ची, सायशा और आर्या को नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं.'

इस तरह सायशा का है सायरा और दिलीप कुमार से रिश्ता

गौरतलब है कि सायशा की मां शाहीन, सायरा बानो के भाई की बेटी हैं. इस लिहाज से वह सायरा और दिलीप कुमार की भी नातिन ही हुईं.

So Happy to break this news,great to be an Uncle,my Bro Jammy & Sayyeshaa r blessed wit a #BabyGirl,uncontrollable emotions rite now in midst of shoot.Always wish de best 4 dem,Inshallah,GB de new Born,my Baby Girl @sayyeshaa & @arya_offl for taking a new responsibility as a Dad

