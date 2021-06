जानिए कैसी है दिलीप कुमार की तबीयत, सामने आई नई हेल्थ अपडेट

नई दिल्ली: हाल ही में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार (Dilip Kumar) को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. इसके बाद से ही वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे हैं. कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि अभिनेता का निधन हो चुका है. हालांकि, बाद में ये सभी खबरें अफवाह साबित हुईं.

ऑक्सीजन सपोर्ट पर है अभिनेता

दिलीप कुमार फिलहाल ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और उनकी हालत स्थिर है. दिलीप साहब बाइलिटरल प्ल्यूरल इफ्यूजन से जूझ रहे हैं, जिसका मतलब है फेफड़ों में पानी भर जाना. सोमवार को उनके आधिकारिक ट्विटर पेज पर एक पोस्ट में कहा गया कि प्ल्यूरल एस्पीरेशन को परफॉर्म करने के लिए कुछ टेस्ट रिजल्ट्स का इंतजार किया जा रहा है.

चेस्ट स्पेशलिस्ट कर रहे हैं दिलीप साहब का इलाज

ट्वीट में लिखा गया, 'सुबह 11.45 बजे तक का अपडेट, दिलीप साहब ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, वेंटिलेटर पर नहीं हैं. उनकी हालत स्थिर है.

Update at 11:45am. Dilip Saab is on oxygen support - not on ventilator. He is stable. Waiting for few test results to perform pleural aspiration : Dr Jalil Parkar, chest specialist treating Saab.

प्ल्यूरल एस्पीरेशन को परफॉर्म करने के लिए कुछ टेस्ट रिजल्ट्स का इंतजार किया जा रहा है. चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉ. जलील पारकर उनका इलाज कर रहे हैं. नियमित जानकारी से रूबरू कराया जाएगा.'

दिलीप को हो रही थी सांस लेने में परेशानी

बता दें कि दिलीप कुमार को रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इससे पहले रविवार सुबह एक ट्वीट में कहा गया था, "दिलीप साहब को नियमित जांच के लिए गैर-कोविड पीडी हिंदुजा अस्पताल खार में भर्ती कराया गया है.

Dilip Sahab has been admitted to non-Covid PD Hinduja Hospital Khar for routine tests and investigations. He’s had episodes of breathlessness. A team of healthcare workers led by Dr. Nitin Gokhale is attending to him.

Please keep Sahab in your prayers and please stay safe.

— Dilip Kumar (@TheDilipKumar) June 6, 2021