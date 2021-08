राम गोपाल वर्मा ने टॉय कार का वीडियो शेयर कर कसा क्रूर तालिबानियों पर तंज-तालिबानी सिर्फ बच्चे हैं

नई दिल्ली : अफगानिस्तान सरकार (Kabul) के क्रूर तालिबानियों के सामने घुटने टेकने के बाद लगातर देश से अफगान और दूसरे देशों के नागरिकों का पलायन जारी है. काबुल में कब्ज़ा कर लेने के बाद से तालिबानियों के राजधानी में मौज मस्ती और काबुल एयरपोर्ट के वीडियो वायरल हो रहे हैं.

इस बीच बॉलीवुड के कई सितारों ने ट्वीट के जरिये अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर चिंता जाहिर की है.

हाल ही में जावेद अख्तर ने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने पश्चिमी देशों पर निशाना साधा. जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखा, अमेरिका किस तरह की महाशक्ति है कि वह तालिबान नामक इन बर्बर लोगों को खत्म नहीं कर सका. यह कैसी दुनिया है जिसने अफगानी महिलाओं को इन कट्टरपंथियों की दया पर छोड़ दिया है. उन सभी पश्चिमी देशों पर शर्म आती है जो मानवाधिकारों के रक्षक होने का दावा करते हैं.

इस बीच बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा (RGV) ने एक इंस्टाग्राम वीडियो शेयर कर तालिबानियों पर तंज कसा. इस वीडियो में तालिबानी लड़ाके काबुल के एम्यूजमेंट पार्क में टॉय कार चला रहे हैं और झूला झूल रहे हैं तो कहीं जिम में कसरत करते नजर आ रहे हैं. Ram Gopal Varma ने आंसू वाले इमोजी के साथ वीडियो शेयर करते हुए लिखा -आखिरकार सच... तालिबानी सिर्फ बच्चे हैं...'

Finally the truth ..The Taliban are just kids https://t.co/j8Y5itNo6Y

तालिबान ने राष्ट्रपति के महल पर भी कब्जा कर लिया है और इसका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है.

U can see what kind of animals the taliban are just by how they are eating food in the Presidential palace pic.twitter.com/lSXb9uyhsJ

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) August 16, 2021