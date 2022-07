Ek Villain Returns BO Collection: जॉन अब्राहम- अर्जुन कपूर की फिल्म का रहा ऐसा हाल, पहले दिन हुई इतनी कमाई

नई दिल्ली: बॉलीवुड के लिए ये साल काफी बुरा साबित हो रहा है. एक के बाद एक बड़ी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो रही हैं. खासतौर पर रणबीर कपूर की 'शमशेरा' का जो हाल हुआ, वो तो हम सभी के सामने है. ऐसे में मेकर्स के लिए ये एक चिंता की स्थिति बन चुकी है. इसी बीच अब मोहित सूरी की 'एक विलेन रिटर्न्स' (Ek Villain Returns ) शुक्रवार को बड़े पर्दे पर दे चुकी है.

'एक विलेन रिटर्न्स' ने की 10 करोड़ से भी कम कमाई

'एक विलेन रिटर्न्स' का पहले दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है. अफसोस की बात यह है कि ये फिल्म भी 10 करोड़ रुपये से काफी कम का कारोबार कर पाई. हालांकि, मेकर्स और फिल्म की स्टार कास्ट इसकी शुरूआती परफॉर्मेंस से खुश दिखाई दे रही है. वैसे, इसे बहुत खराब शुरूआत भी नहीं सकते.

'एक विलेन रिटर्न्स' ने पहले दिन किया इतना कारोबार

फिल्म के कारोबार पर नजर डालें तो फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने इसके कलेक्शन में बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है. उन्होंने बताया कि फिल्म ने पहले दिन 7.05 करोड़ रुपये की कमाई की है.

#EkVillainReturns reaps the benefit of franchise factor, opens better at single screens of mass pockets and Tier-2 centres... Metros - especially national chains - need to gather momentum... Day 2 and 3 crucial... Fri ₹ 7.05 cr. #India biz. pic.twitter.com/YeVUW1jyCV

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 30, 2022