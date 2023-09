बुलंदियों पर एल्विश यादव के सितारे, अब इस बॉलीवुड हसीना संग इश्क में डूबे आए नजर

नई दिल्ली: एल्विश यादव (Elvish Yadav) आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है. उनकी पॉपुलैरिटी किसी बॉलीवुड एक्टर से कम नहीं है. पिछले ही दिनों उन्होंने सलमान खान (Salman Khan) के शो 'बिग बॉस ओटीटी 2' (Bigg Boss OTT 2) के विनर की ट्रॉफी अपने नाम की. इसी के साथ वह बिग बॉस के इतिहास में पहले ऐसे कंटेस्टेंट भी बने, जो वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने के बावजूद शो के विनर बने. इसके बाद से ही एल्विश लगातार लाइमलाइट में बने हुए हैं. अब फिर उन्हें लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है.

हाल में खबर आई है कि एल्विश अब एक म्यूजिक वीडियो में नजर आने वाले हैं. अब उनके सॉन्ग 'हम तो दीवाने' का पहले पोस्टर भी जारी कर दिया गया है.

इस गाने में एल्विश को बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का साथ मिला है. पोस्टर के साथ ही गाने की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है.

काफी जच रहे हैं एल्विश यादव और उर्वशी

इस पोस्टर में एल्विश जीन्स, जैकेट और गॉगल्स पहने काफी हैंडसम दिख रहे हैं. वहीं, उर्वशी रेड कलर के सूट-सलवार में कहर बरप रही हैं. पोस्टर में दोनों एक-दूजे की आंखों में डूबे नजर आ रहे हैं.

Eagerly Waiting for our Handsome's Music Video !!

All The Best @ElvishYadav

HUM TOH DEEWANE HAI MV SOON#ElvishYadav #ElvishArmy pic.twitter.com/uxMI6zpEp7

— ANKI JAIN (@Peaceofmind0135) September 9, 2023