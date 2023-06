Satyaprem Ki Katha Trailer: 'सत्यप्रेम की कथा' के ट्रेलर का फैंस को बेसब्री से इंतजार, दिल जीतने को तैयार कार्तिक-कियारा की जोड़ी

नई दिल्ली:Satyaprem Ki Katha Trailer: बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी पहली बार साथ में 'भूल भुलैया 2' में नजर आए थे. अब ये जोड़ी फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' से दर्शकों का दिल जीतने आ रही है. मूवी की थिएट्रिकल रिलीज में काफी कम दिन बाकी है. ऐसे में फैंस इसके ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी को लेकर अब ट्रेलर रिलीज की तारीख का ऐलान हो गया है, जिसने फैंस को खुश कर दिया है.

इस दिन रिलीज होगा ट्रेलर

'सत्यप्रेम की कथा' के ट्रेलर की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. ट्रेलर 5 जून दिन सोमवार को रिलीज किया जाएगा. कार्तिक आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा करके फिल्म से जुड़ा ये बड़ा अपडेट शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा- 'Aaj ke baad tu meri rehna #SatyaPremKiKatha Trailer OUT TOMORROW at 11:11 am'.

फिल्म को लेकर मेकर्स एक्साइटेड

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, निर्माता फिल्म को लेकर कॉन्फिडेंट हैं. टीजर और गाने को मिले बेहतरीन रिस्पॉन्स ने मेकर्स को खुश कर दिया है. दर्शकों को एक सच्ची प्रेम कहानी देखे हुए काफी समय हो गया है

और इससे फिल्म को फायदा मिलता है कार्तिक और कियारा की जोड़ी भी लोगों को काफी पसंद आई है. इसका भी फिल्म को फायदा मिलेगा.'

फिल्म की रिलीज डेट

फिल्म के टीजर ने इसके प्लॉट के बारे में कोई ज्यादा स्टोरी का आइडिया नहीं लगने दिया है. ट्रेलर के जरिए दर्शकों को फिल्म की कहानी और किरदारों के बारे में जानकारी दी जाएगी. फिल्म का निर्देशन समीर विद्वांस ने किया है. इस फिल्म में दूसरी बार कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी पर्दे पर एक-साथ दिखाई देने वाले हैं. फिल्म 29 जून, 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है.

ये भी पढ़ें- Nutan Birth Anniversary: बचपन में इस बात ने तोड़ दिया था नूतन का दिल, अपनी ही मां पर कर दिया था केस