ट्रेलर रिलीज होते ही मुसीबत में पड़ी फरहान अख्तर की 'तूफान', फिर लव जिहाद देखकर भड़के लोग

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) के अभिनय से सजी फिल्म 'तूफान' (Toofaan) को लेकर पिछले काफी वक्त से चर्चा बनी हुई है. इस बॉक्सिंग ड्रामा फिल्म की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. कुछ समय पहले ही फिल्म का दमदार ट्रेलर भी रिलीज किया गया है, जिसके बाद ये फिल्म काफी विवादों में आ गई है.

फिल्म को किया बॉयकॉट (Boycott)

16 जुलाई को अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर रिलीज हो इस फिल्म में फरहान के साथ मृणाल ठाकुर (Mrinal Thakur) को रोमांस करते हुए देखा जा रहा है. ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है.

Trending 1st. #BoycottToofaan

BOYCOTT EVERY MOVIE WHICH IS AGAINST OUR CULTURE AND DHARMA #BoycottToofaan pic.twitter.com/vSi9bM3due

— Namrata Pandey (@NimmiPandey1) July 10, 2021