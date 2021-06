फरहान अख्तर की 'तूफान' का दमदार ट्रेलर हुआ रिलीज, इस दिन दस्तक देगी फिल्म

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता, लेखक और निर्माता-निर्देशक फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) जब भी पर्दे पर उतारते हैं तो अपने साथ कुछ शानदार ही लेकर आते हैं. अब पिछले काफी समय से वह अपनी आगामी बॉक्सिंग ड्रामा फिल्म 'तूफान' को लेकर चर्चा में हुए हैं. कुछ वक्त पहले ही उनकी इस फिल्म के पोस्टर्स सामने आए थे, जिन्होंने दर्शकों के बीच काफी बेचैनी बढ़ा दी थी. अब आखिरकार फिल्म का जबरदस्त ट्रेलर भी रिलीज हो गया है.

फरहान ने जारी किया ट्रेलर

फरहान ने बुधवार को अपनी 'तूफान' का ट्रेलर साझा किया. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा 'तूफान' आ गया है, क्या आप तैयार हैं? 'तूफान' का ट्रेलर रिलीज हो गया है.

The storm has arrived, are you ready? #ToofaanTrailer out now.https://t.co/eTtaQZ0Yvc

Releases on 16th July on @PrimeVideoIN#ToofaanOnPrime

— Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) June 30, 2021