रकुल प्रीत सिंह की फिल्म 'छतरीवाली' का फर्स्ट लुक रिलीज, कॉन्डम का पैकेट लिए आईं नजर

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) की फिल्म छतरीवाली का ऐलान कुछ महीनों पहले हुआ था और इसके बाद से लगातार इस फिल्म को लेकर किसी ना किसी तरह की खबरें सामने आती रहीं हैं. इस फिल्म के सब्जेक्ट को लेकर भी काफी चर्चा रही है क्योंकि रकुल प्रीत सिंह इस फिल्म में एक कॉन्डम (Condom) टेस्टर की भूमिका निभाती हुईं नजर आने वाली हैं.

अब इस फिल्म से इसका पहला लुक सामने आया है. रकुल प्रीत सिंह इस पोस्टर में नजर आ रहीं हैं और उन्होंने कॉन्डोम का एक बड़ा पैकेट लिया हुआ है और उसपर फिल्म का टाइटल 'छतरीवाली' लिखा नजर आ रहा है.

रकुल प्रीत ने फोटो शेयर कर ये लिखा

रकुल प्रीत सिंह ने इस तस्वीर के साथ लिखा है, 'बिन मौसम बरसात कभी भी हो सकती है. अपनी छतरी तैयार रखिए. पेश छतरीवाली का फर्स्ट लुक.' इस फिल्म में सुमिल व्यास और सतीश कौशिक जैसे शानदार सितारे नजर आने वाले हैं.

जानें इस फिल्म को कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं

सुमित व्यास कई शानदार वेब सीरीज का हिस्सा रहे हैं. इस फिल्म को तेजस प्रभा विजय देओस्कर डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म को रॉनी स्क्रूवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये एक ऐसे विषय पर फिल्म बनने जा रही है जिसके बारे में लोग बात करने में भी शर्माते हैं.

