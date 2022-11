Tabassum के निधन पर बॉलीवुड में छाई शोक की लहर, कलाकारों ने ऐसे दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: फिल्म अभिनेत्री तबस्सुम 78 साल की उम्र में दुनिया से विदा हो गीं. तबस्सुम ने वो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन नाम का टॉक शो 21 सालों तक होस्ट किया. उनके इस सो का हिस्सा बनने के लिए बड़े-बड़े कलाकार कतार में लगे रहते थे. शुक्रवार को एक्ट्रेस का निधन कार्डिएक अरेस्ट से हुआ. ऐसे में इंडस्ट्री के जाने-माने लोगों ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया.

Her smile put a smile on millions of faces.The room lit up with her persona and radiant smile.Always full of positive energy. A brilliant speaker,writer &poet.She was family and we will always miss @tabassumgovil aunty. #tabassum #riptabassum pic.twitter.com/81o7sQ8wJ5

नावेद जाफरी ने ट्वीट कर दुख जाहिर की लिखते हैं कि उनकी स्माइल लाखों चेहरों पर हंसी ला देती थी. वो काफी पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई थीं. वो एक अच्छी वक्ता, होस्ट, लेखक और कवि थीं. वो हमारी फैमिली की तरह थीं मैं उन्हे हमेशा मिस करूंगा. अलविदा तबस्सुम गोविल आंटी.

No words can do justice to your voice & ever smiling personality .

Never saw her sad . Always full of positive energies which she used to spread around .

Will miss you #Tabassum ji .

A great loss to d film & tv industry .

Heartfelt condolences to the family .

ॐ शान्ति !

pic.twitter.com/7hR5MMGs7H

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) November 19, 2022