Gadar 2 Box Office Collection Day 15: तीसरे हफ्ते सुस्त पड़ी सनी देओल की फिल्म, 15वें दिन की इतनी कमाई

नई दिल्ली: Gadar 2 Box Office Collection Day 15: सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'गदर 2' (Gadar 2) ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर ऐसा धमास मचाया कि इस साल के कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए. बेशक इस फिल्म की टक्कर अक्षय कुमार की 'ओएमजी 2' से रही हो, लेकिन इस क्लैश का फिल्म के कारोबार पर कोई खास असर नहीं पड़ा. ऐसे में 15 दिन बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई करते हुए आगे बढ़ती जा रही है.

15वें दिन किया इतना कारोबार

अब फिल्म के 15 दिन के आंकडे़ भी सामने आ चुके हैं. हालांकि, धीरे-धीरे फिल्म की कमाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है, लेकिन धीमी रफ्तार से ही यह आगे बढ़ती जा रही है.

#Gadar2 continues to dominate in mass pockets / heartland… The biz should jump over the weekend [Sat - Sun]… [Week 3] Fri 7.10 cr. Total: ₹ 426.20 cr. #India biz. pic.twitter.com/BYPmvRFjeS

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 26, 2023