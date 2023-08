Gadar 2 Box Office Collection Day 11: दूसरे सोमवार भी जारी है 'गदर 2' की ताबड़तोड़ कमाई, कर चुकी है इतनी कमाई

नई दिल्ली: सनी देओल (Sunny Deol) की 'गदर 2' (Gadar 2) का क्रेज दर्शकों के सिर से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है. फिल्म की रिलीज को दूसरा सप्ताह बितने जा रहा है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी ताबड़तोड़ कमाई जारी है. सिर्फ 3 दिनों में ही फिल्म ने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था. अब फिल्म जल्द ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ही 400 करोड़ रुपये के क्लब में भी शामिल होने जा रही है.

Gadar 2 ने दूसरे दिन की इतनी कमाई

फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने फिल्म के दूसरे सोमवार के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने ट्वीट किया है.

CROSSES ‘DANGAL’, NEXT ‘KGF 2’… #Gadar2 remains an UNSTOPPABLE FORCE, refuses to slow down on [second] Mon… Crosses *lifetime biz* of #Dangal… Is now FOURTH HIGHEST GROSSING #Hindi film in #India… [Week 2] Fri 20.50 cr, Sat 31.07 cr, Sun 38.90 cr, Mon 13.50 cr. Total: ₹… pic.twitter.com/pkb9Rr9Sqn

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 22, 2023