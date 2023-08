Gadar 2 Box Office Collection Day 12: दूसरे हफ्ते भी जारी है सनी देओल का 'गदर', अब तोड़े ये रिकॉर्ड्स

नई दिल्ली: Gadar 2 Box Office Collection Day 12: सनी देओल (Sunny Deol) की 'गदर 2' बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह धूम मचा रही है, उसे देखकर कह सकते हैं कि लंबे वक्त के बाद बॉलीवुड के अच्छे दिन लौट आए हैं. शाहरुख खान की 'पठान' के बाद अब सनी की 'गदर 2' भी पूरा दम दिखा रही है. 11 अगस्त को रिलीज हुई ये फिल्म अब 12 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है. इसी के साथ फिल्म ने अपने नाम कई रिकॉर्ड्स भी कर लिए हैं.

12वें दिन किया इतना कारोबार

फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने 'गदर 2' के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है. उनके मुताबिक, फिल्म ने सिर्फ 12 दिनों में ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार लिया है.

400 NOT OUT… #Gadar2 begins its momentous journey to ₹ 500 cr Club… Is a ONE-HORSE RACE in mass pockets / #Hindi heartland, which is adding to its big, fat total… [Week 2] Fri 20.50 cr, Sat 31.07 cr, Sun 38.90 cr, Mon 13.50 cr, Tue 12.10 cr. Total: ₹ 400.70 cr. #India biz.… pic.twitter.com/WjpwG7LzNH

'गदर 2' ने अपने दूसरे मंगलवार यानी 12वें 12.10 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. इसी के साथ फिल्म की अब तक की कुल कमाई 400.70 करोड़ रुपये हो चुकी है.

गिरावट के बावजूद रिकॉर्ड बना रही 'गदर 2'

'गदर 2' के शुरुआत से अब तक के आंकड़ों को देखा जाए तो इसमें थोड़ी गिरावट तो जरूर देखने को मिली है, लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि आने वाले सप्ताह में भी फिल्म की कमाई जारी रहने वाली है. वर्किंग डेज में भी फिल्म शानदार कारोबार कर रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि वीकेंड पर भी दर्शक फिल्म पर प्यार जरूर बरसाते नजर आएंगे.

जानिए हर दिन के आंकडे़

फिल्म की अब तक की हर दिन कमाई पर नजर डालें तो शुरुआती 3 दिन में ही 'गदर 2' ने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर हर किसी के होश उड़ा दिए थे. इसके बाद फिल्म को स्वंतत्रता दिवस की छुट्टी का भी काफी फायदा मिला. चलिए जानते हैं फिल्म की अब तक की कमाई-

शुक्रवार- 40.10 करोड़ रुपये

शनिवार- 43.08 करोड़ रुपये

रविवार- 51.70 करोड़ रुपये

सोमवार- 38.70 करोड़ रुपये

मंगलवार- 55.40 करोड़ रुपये

बुधवार- 32.37 करोड़ रुपये

गुरुवार- 23.28 करोड़ रुपये

दूसरा शुक्रवार- 20.50 करोड़ रुपये

शनिवार- 31.07 करोड़ रुपये

रविवार- 38.90 करोड़ रुपये

सोमवार- 13.50 करोड़ रुपये

मंगलवार- 12-10 करोड़ रुपये

कुल- 400.70 करोड़ रुपये

'गदर 2' ने दी 'बाहुबली 2' और 'पठान' को टक्कर

सनी देओल की 'गदर 2' सिर्फ 12 दिनों में 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी बॉलीवुड फिल्म बन गई है. इससे पहले शाहरुख खान की 'पठान' ने 11 दिनों में ही 400 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री कर ली थी.

‘GADAR 2’ TO CHALLENGE ‘BAAHUBALI 2’, ‘PATHAAN’…#Gadar2 continues to surprise and shock the naysayers… Has crossed ₹ 400 cr and I am confident, it will cross ₹ 500 cr as well and challenge #Baahubali2 #Hindi and #Pathaan, both in #India.#Gadar2 benchmarks…

Crossed ₹ 50… pic.twitter.com/nJ8rCxB6EZ

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 23, 2023