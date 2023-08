Gadar 2 Box Office Collection Day 1: पहले ही दिन सनी देओल की कमाई ने उड़ाए होश, मचाया बॉक्स ऑफिस पर गदर

नई दिल्ली: Gadar 2 Box Office Collection Day 1: सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म 'गदर 2' ने शुक्रवार 11 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. इसी के साथ अब इंतजार की वो घड़ियां भी खत्म हो चुकी है जिसका देशभर के दर्शकों सहित, फिल्म के स्टार कास्ट, मेकर्स और पूरी इंडस्ट्री को बेसब्री से था. यानी फिल्म का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जो अब सामने आ चुका है. पहले ही दिन फिल्म ने धमाकेदार शुरुआत की है.

Gadar 2 ने उड़ाए ट्रेड एक्सपर्ट्स के होश

दर्शकों की दीवानगी का ही नतीजा है कि 'गदर 2' ने पहले ही दिन ट्रेड एक्सपर्ट्स की अटकलों से परे कारोबार किया है. बेशक बॉक्स ऑफिस पर सनी की फिल्म की टक्कर अक्षय कुमार की 'ओएमजी 2' से रही हो, लेकिन सनी की फिल्म ने पहले ही दिन 40 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का कारोबार कर सभी के होश उड़ा दिए हैं.

'गदर 2' ने की पहले दिन इतनी दमदार शुरुआत

फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने 'गदर 2' के कारोबार के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है.

#SunnyDeol unleashes his power… All pre-release calculations / estimations go for a toss… #Gadar2 RUNS RIOT at the #BO, is SENSATIONAL on Day 1… FLYING START all over… SECOND HIGHEST OPENER OF 2023… Fri ₹ 40.10 cr. #India biz.

Mass sectors and single screens are on a… pic.twitter.com/XGYWlDk0T9

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 12, 2023