'मार्वल' एक्टर गैस्पर्ड उलील का 37 की उम्र में निधन, स्की के दौरान हुआ हादसा

नई दिल्ली: फिल्म इंडस्ट्री से एक बार फिर दुखद खबर सामने आई है. दरअसल, मशहूर फ्रांसीसी एक्टर गैस्पर्ड उलील (Gaspard Ulliel) का निधन हो गया है. दक्षिण पूर्वी फ्रांस फें एक स्कीइंग दुर्घटना में उनकी मौत हो गई. वह अभी सिर्फ 37 साल के थे. उन्होंने मार्वल की अगली सीरीज 'मून नाइट' में अहम किरदार निभाया है. गैस्पर्ड को खासतौर पर 'हैनिबल राइजिंग' में हैनिबल लेक्टर के किरदार के लिए जाना जाता है.

मंगलवार को हुआ था हादसा

गैस्पर्ड की इस तरह अचानक मौत की खबर से हर शख्स हैरान है. एक्टर को उनके फैंस अब आखिरी बार मार्वल की अगली सीरीज 'मून नाइट' में देख पाएंगे, जो जल्द ही रिलीज की जाने वाली है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गैस्पर्ड मंगलवार की दोपहर को दक्षिणपूर्वी फ्रांस के मॉन्टवालेजन टाइन में स्की के लिए गए थे और इसी दौरान उनके साथ यह हादसा हो गया.

मशहूर हस्तियां भी सदमे में

फ्रेंच एक्टर जीन डुजार्डिन ने गैस्पर्ड की एक फोटो अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करते हुए इस घटना का जिक्र किया है. उन्होंने शोक प्रकट कर ब्लैक हार्ट इमोजी भी इसके साथ बनाया. वहीं, फ्रांसीसी मंत्री रोजलिन बाचेलॉन ने अपने एक ट्वीट में एक्टर को 'असाधारण एक्टर' बताया है.

फ्रांस के प्रधानमंत्री ने भी जताया शोक

दूसरी ओर फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स ने अपने ट्वीट में गैस्पर्ड की फोटो शेयर करते हुए शोक जताया है. उन्होंने लिखा, 'गैस्पार्ड उलील सिनेमा के साथ बड़े हुए और सिनेमा उनके साथ बड़ा हुआ. वे एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते थे. हमने एक फ्रांसीसी अभिनेता खो दिया है'

Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s'aimaient éperdument.

C'est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard.

Nous perdons un acteur français. pic.twitter.com/pAi7Do3FIU

— Jean Castex (@JeanCASTEX) January 19, 2022