Golden Globes 2022: इन सितारों का रहा जलवा, यहां देखिए विजेताओं की पूरी लिस्ट

नई दिल्ली: टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स माने जाने वाले गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2022 (Golden Globe Awards 2022) के विनर्स का ऐलान कर दिया गया है. इस बार इस लिस्ट में कई मशहूर कलाकारों ने अवॉर्ड्स अपने नाम किए हैं. वहीं, हॉलीवुड के जाने-माने एक्टर विल स्मिथ (Will Smith) ने इस बार फिल्म 'किंग रिचर्ड्स' के लिए मोशन पिक्चर ड्रामा की श्रेणी में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड अपने नाम किया है.

अब उन सभी नामों का ऐलान हो गया है जिन्होंने इस साल यह अवॉर्ड अपने नाम किया है. तो चलिए जानते हैं किस-किस ने जीते गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड

बेस्ट एक्टर इन ड्रामा- विल स्मिथ (किंग रिचर्ड)

बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा- निकोल किडमैन

बेस्ट पिक्चर ड्रामा- द पॉवर ऑफ द डॉग

बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी-म्यूजिकल- ऐंड्रयू गारफील्ड (टिक,टिक.. बूम)

बेस्ट एक्टर (टेलीविजन) ड्रामा- जेरेमी स्ट्रांग ( सक्सेशन)

बेस्ट टेलीविजन सीरीज- सक्सेशन

बेस्ट एक्टर कॉमेडी-म्यूजिकल (टेलीविजन)- जेसन सुदिस्की (टेड लासो)

बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल (टेलीविजन)- ओ योंग सु (स्क्विड गेम)

बेस्ट डायरेक्टर- जेन कैम्पियन (द पॉवर ऑफ द डॉग)

बेस्ट पिक्चर एनीमेशन- एनकांटो

टेलीकास्ट नहीं हुए अवॉर्ड्स

बता दें कि 79वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स का आयोजन लॉस एंजिलिस के बेवर्ली हिल्टन होटल में किया गया था. इस दौरान दर्शकों को शामिल नहीं किया गया.

Congratulations to all of those nominated and all the 79th #GoldenGlobe winners!

For a full list of our winners check out our website https://t.co/YNJdDhHQ7L pic.twitter.com/Wwoc0Rw4o1

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 10, 2022