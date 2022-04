Grammy Awards 2022: ओलिविया रोड्रिगो बनीं बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, यहां देखें विनर्स की पूरी लिस्ट

नई दिल्ली: 64th Grammy Awards Winner full list: विश्व के सबसे प्रतिष्ठित म्यूजिकल अवार्ड ‘ग्रैमी अवार्ड्स’ का आयोजन लॉस वेगास के एमजीएम ग्रेट गार्डन एरिना में हुआ. वैसे तो ये सेरेमन इसी साल शुरुआत में 31 जनवरी को होनी थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते इस अवार्ड सेरेमनी की डेट को पोस्टपोन कर दिया.

रिकी केज ने जीता ग्रैमी अवॉर्ड्स

अब विनर्स की पूरी लिस्ट जारी हो गई है. भारतीय मूल के म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने 64वां ग्रैमी अवॉर्ड्स जीता है. इसके अलावा भारतीय संगीतकार फालू शाह ने भी अवॉर्ड अपने नाम किया.

अरोज आफताब ग्रैमी जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गईं हैं. वहीं, बेस्ट म्यूजिक वीडियो के लिए Batiste और कार्लोस रफेल रिवेरा को अवॉर्ड मिला.

यहां देखें पूरी लिस्ट

1. सॉन्ग ऑफ द ईयर - लीव द डोर ओपन (ब्रूनो मार्स और एंडरसन पाक )

2. बेस्ट रॉक परफॉर्मेंस - फू फाइटर्स

3. बेस्ट कंट्री एल्बम - स्टार्टिंग ओवर

4. बेस्ट प्रोग्रेसिव एल्बम - लकी डे

5. बेस्ट रैप सॉन्ग - कान्ये वेस्ट

6. बेस्ट कोरल परफॉर्मेंस - गुस्तावो डुडामेल, ग्रैंटा गेशॉन, ल्यूक मैकंडारफर

7. बेस्ट क्लासिकल कंटेम्पररी कम्पोजिशन - कैरोलीन शॉ

8. बेस्ट म्यूजिक एडुकेटर - स्टीफन कॉक्स

9. प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर - जैक एंटोनोफ

10. बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस - ओलिविया रोड्रिगो (ड्राइवर्स लाइसेंस)

11. बेस्ट डांस/इलेक्ट्रनिक रिकॉर्डिंग - रूफुज डू सोल

12. ट्रेडिशनल पॉप एल्बम - लव फॉर सेल

13. बेस्ट पॉप सिंगर एल्बम - लव फॉर सेल

14. बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम - फालू

15. बेस्ट न्यू आर्टिस्ट - ओलिविया रोड्रिगो

16. बेस्ट रॉक एल्बम - फू फाइटर्स

17. बेस्ट रॉक सॉन्ग - फू फाइटर्स

सोशल मीडिया पर फालू शाह को मिल रही हैं शुभकामनाएं

भारतीय मूल के रिकी केज ने एलबम Divine Tides के लिए ग्रैमी अवॉर्ड जीता. तो वहीं, फालू शाह आ रहमान के लिए ये अवॉर्ड मिला. फालू शाह ने सोशल मीडिया पर ग्रैमी अवॉर्ड्स की फोटो शेयर की है.

Won the Grammy Award today for our album Divine Tides Filled with gratitude and love this living-legend standing with me - @copelandmusic . My 2nd Grammy and Stewart's 6th. Thank you to everyone who ever collaborated, hired, or listened to my music. I exist because of you. pic.twitter.com/Pe4rkOp0ba

Ricky Kej (@rickykej) April 4, 2022