Zee Entertainment के समर्थन में हेमा मालिनी और राकेश रोशन आए आगे, ट्विटर पर लिखी ये बात

नई दिल्ली: ज़ी एंटरटेनमेंट (ZEEL) के साथ सोनी पिक्चर्स (SPNI) का मर्जर हो चुका है. लेकिन इस बीच इन्वेस्को ज़ी एंटरटेनमेंट के बोर्ड में बदलाव की जिद पर अड़ा है. इसके बाद ZEEL के फाउंडर डॉ. सुभाष चंद्रा ने खुला चैलेंज दिया तो इन्वेस्को की चाल उसी पर उल्टी पड़ती दिखने लगी है और लोग ZEEL के समर्थन में उतर आए हैं. अब इसमें बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा और मथुरा लोकसभा सीट से सांसद हेमा मालिनी और एक्टर-डायरेक्टर राकेश रोशन का भी नाम जुड़ गया है.

हेमा मालिनी (Hema Malini) ने लिखी ये बात

India’s first purely entertainment channel is facing some trouble and needs govt & public support. @ZEECorporate is like an extended family for the Indian film industry & I wish it remains with Indian Management.@subhashchandra @punitgoenka

— Hema Malini (@dreamgirlhema) October 8, 2021