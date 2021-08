Independence Day 2021: अक्षय कुमार से अमिताभ तक सितारों ने ऐसे दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

नई दिल्ली: भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए 15 अगस्त, 2021 को 74 साल पूरे हो चुके हैं. लोग एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस (Independece Day) की शुभकामनाएं देते हुए उन वीरों को याद कर रहे हैं, जो देश को आजादी दिलाने के लिए हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए. आज भी उन शहीदों और उस मंजर के जिक्र सुनकर ही आंखें नम हो जाती हैं. आज स्वतंत्र भारत के जश्न की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है. आम लोगों के अलावा बॉलीवुड सितारों ने भी सोशल मीडिया के जरिए सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं.

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan)

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने राज 12 बजे के बाद ही स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए पैगाम जारी कर दिया.

उन्होंने ट्विटर पर अपनी कुछ फिल्मों का एक कोलाज बनाकर इसके साथ लिखा, 'स्वतंत्रता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं.'

अक्षय कुमार (Akshay Kumar)

सुपरस्टार अक्षय कुमार ने एक गाना पोस्ट किया है, जिसमें देश के वीर जवान अपने परिवारों के साथ दिखाई दे रहे हैं.

Today as we celebrate #IndependenceDay & salute those who sacrificed their lives for the freedom of our nation,let us extend our gratitude.

Support their families. Be their familyhttps://t.co/3aoqWGBvyzhttps://t.co/XL9ubTP4iO@narendramodi @AmitShah @rajnathsingh @BharatKeVeer — Akshay Kumar (@akshaykumar) August 15, 2021

इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और उन जवानों को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने हमारे प्यार देश को आजादी दिलाने के लिए अपना जान कुर्बान कर दी. उनके परिवार को सपोर्ट करें, उनके परिवारों के साथ रहें.'

धर्मेंद्र (Dharmendra)

बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने भी अपने एक फोटो एक शेयर की है, जिसमें वह काफी यंग दिख रहे हैं. यह फोटो उनकी किसी फिल्म का लुक है.

HAPPY INDEPENDENCE DAY ..... pic.twitter.com/Iakp3HFNm5 — Dharmendra Deol (@aapkadharam) August 15, 2021

इसमें उन पर तिरंगे का शेड दिखाई दे रहा है. धर्मेंद्र ने इसके साथ लिखा, 'स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं.'

अजय देवगन (Ajay Devgn)

अजय देवगन ने भी अपनी एक फोटो शेयर की है, जिसमें उनके पीछे तिरंगा दिखाई दे रहा है. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'भारतीय झंडे को देखकर सिर्फ कृतज्ञता की भावना आती है.

Sighting the Indian Flag brings just one emotion to the fore—gratitude...

Gratefulness to our Defence Forces who keep it flying high, no matter what #HappyIndependenceDay pic.twitter.com/dY7mshpAHf — Ajay Devgn (@ajaydevgn) August 15, 2021

हमारे सुरक्षा बलों का सम्मान, जिन्होंने हमेशा हमारे तिरंगे का मान रखा और हमेशा ऊंची उड़ान भरी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए.'

तापसी पन्नू (Taapsee Pannu)

एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए इंस्टाग्राम पर अपना एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया है. इसमें वह समुद्र किनारे तिरंगा फहराती हुई दिख रही हैं.

इसके साथ उन्होंने लिखा, '75 साल जवान! 'हम होंगे कामयाब' से 'सारे जहां से अच्छा' तक मेरे खूबसूरत देश और दृश देशवासियों के लिए मेरी शुभकामनाएं.'

स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar)

बेबाक एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी अपने ट्वीट में स्वतंत्रता दिवस की बधाई. उन्होंने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे भारत. उम्मीद है कि आपके बच्चे अपनी और दूसरों की आजादी का सही महत्व समझें.

Happy birthday #India

May your children truly learn to value freedom- their own, and that of others.. and May we learn that the greatest freedom is freedom from hatred and fear! #IndependenceDay — Swara Bhasker (@ReallySwara) August 14, 2021

उम्मीद करती हूं कि हम ये सीखें कि सबसे बड़ी आजादी नफरत और डर से होती है.'

सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra)

हाल ही में फिल्म 'शेरशाह' में अपनी देशभक्ति बयां करने वाले अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी अपनी एक तस्वीर शेयर की है. इसमें वह इंडिया गेट के सामने बड़ा सा तिरंगा फहराते नजर आ रहे हैं.

Ek fauji ke rutbe se bada koi aur rutba nahi hota,

Vardi ki shaan se badi koi aur shaan nahi hoti...

Aur apne desh se bada koi dharam nahi hota. I salute the Indian Army, Navy & Air Force today on Independence Day #HappyIndependenceDay pic.twitter.com/w2AQd8S4Y7 — Sidharth Malhotra (@SidMalhotra) August 15, 2021

इसके साथ उन्होंने लिखा, 'एक फौजी के रुतबे से बड़ा कोई और रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं होती... और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता. मैं आज स्वतंत्रता दिवस पर इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को सलाम करता हूं.'

