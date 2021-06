Indian Idol 12: शनमुख प्रिया को भारी पड़ गया 'चुरा लिया है तुमने जो दिल को' गाना, फिर उठी ये मांग

नई दिल्ली: छोटे पर्दे पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले शोज में से एक सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) पिछले कुछ समय से किसी न किसी वजह से विवादों में फंसा हुआ है. वहीं, शो के कंटेस्टेंट्स ने अपनी जादुई आवाज से हर किसी को अपना दीवाना बनाया है. हालांकि, कुछ कंटेस्टेंट्स को लोगों की आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ता है.

शनमुख प्रिया फिर हुईं ट्रोल

Chura Liya Hai Tumne Jo Dil Ko...such a beautiful and golden hit song seemed like pain to listen when #ShanmukhaPriya sang it..why is she still not eliminated?

हाल ही में शो की कंटेस्टेंट शनमुख प्रिया (Shanmukha Priya) को एक बार फिर से सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जाने लगा है. लोगों ने अब फिर उन्हें शो से बाहर निकालने की मांग की है. दरअसल, दर्शक शनमुख द्वारा गाए गाने 'चुरा लिया है तुमने जो दिल को' (Chura Liya Hai Tumne Jo Dil Ko Song) सुनकर गुस्से में आ गए हैं.

शनमुख ने गाया था ये गाना

इस बार वीकेंड एपिसोड में दिग्गज अदाकारा जीनत अमान (Zeenat Aman) को गेस्ट जज के तौर पर आमंत्रित किया था. ऐसे में यह वीकेंड उन्हीं के गानों से सजा रहा.

Judges call this as height of singing; but common viewer like us call it at killing good song. Now not interested in listening #Danish and #ShanmukhaPriya just using my remote.

— Uttam (@udk_3141) June 7, 2021