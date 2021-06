Indian Idol 12: शनमुखप्रिया ने लगाए 'डार्लिंग' गाने पर सुर, छलक उठा दर्शकों का दर्द

नई दिल्ली: छोटे पर्दे का सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) शुरुआत से ही किसी न किसी वजह से विवादों में बना हुआ है. जहां एक ओर कई कंटेस्टेंट्स ने दर्शकों पर अपनी आवाज का जादू चलाया है. वहीं, कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे भी हैं, जिन्हें अपनी अलग सिंगिंग के कारण लोगों की आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा है. इन्हीं में से एक शनमुखप्रिया (Shanmukhapriya) का भी है.

शनमुख को मिला है योडलिंग क्वीन का खिताब

#ShanMukhPriya ruins the composition of song in name of giving it a modern touch #IndianIdol #Indianidol12

शनमुखप्रिया को शो में इस सीजन की योडलिंग क्वीन का खिताब दिया गया है. उनके गाने सुन जजेज महेशा ही एक अलग सफर में चले जाते हैं. दूसरी ओर शनमुख को दर्शकों की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है. अब एक बार फिर से उन्होंने ऐसा गाया कि लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

शनमुख की फिर हुई आलोचना

अब पिछले एपिसोड में शनमुख को प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) की फिल्म 'सात खून माफ' का गाना 'डार्लिंग' (Darling Song) गाते हुए देखा गया. इस गाने को लेकर शो में बेशक उनकी खूब तारीफें हुई हो, लेकिन दर्शकों ने इस कारण एक बार फिर से उनकी आलोचनाएं करना शुरू कर दिया है. अब यूजर्स ने उन पर गानों को खराब करने का आरोप लगाया है.

आदित्य नारायण (Aditya Narayan) ने किया सपोर्ट

What's the only thing left for Shanmukha Priya is to take out animal's voice. She's nothing but noise box.Not taking criticism constructively,rather comparing herself to Michael Jackson for no reason#IndianIdol2021 #ShanmukhaPriya #IndianIdol #Nehakakkar

— Artika Srivastava (@aartika__) June 13, 2021