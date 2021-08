Indian Idol 12 Finale: शो के इतिहास में पहली बार हो रही हैं ये चीजें, इन खास मूमेंट्स को न करें मिस

नई दिल्ली: टीवी पर सबसे ज्यादा टीआरपी (TRP) बटोरने वाले शो में से एक सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) का ग्रैंड फिनाले आज यानी 15 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुका है. पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल, शणमुखप्रिया, दानिश खान और निहाल के बीच कांटे की टक्कर है.

ग्रैंड फिनाले में बहुत कुछ होगा खास

इंडियन आइडल 12 (Indian idol 12) के ग्रैंड फिनाले में बहुत कुछ खास देखने को मिलेगा. इस बार कई मेहमान ग्रैंड फिनाले में अपनी हाजिरी लगाने के लिए आने वाले हैं. उनकी मौजूदगी इस फिनाले को और खास और मनोरंजक बना देगी. बता दें कि यह पहली बार है कि जब छह कंटेस्टंट्स ने एक साथ फाइनल में प्रवेश किया है. इतना ही नहीं, 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) इंडियन आइडल के इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला सीजन भी है.

फिनाले में कई मेहमानों को होगी एंट्री

इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12 Grand Finale) के ग्रैंड फिनाले एपिसोड में कुछ खास मेहमानों की एंट्री होगी, जिसमें द ग्रेट खली, कियारा आडवाणी (Kiara Advani) और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​(Sidharth Malhotra) जैसे नाम शामिल हैं. इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) की चमचमाती गोल्डन ट्रॉफी, पिछले 10 महीनों से अपने सही हकदार का इंतजार कर रही थी. आखिरकार आज इस ट्रॉफी की मुलाकात उसके विजेता से हो जाएगी.

मनीष मल्होत्रा के डिजायनर कपड़ों में नजर आएंगे कंटेस्टेंट्स

इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12 Grand Finale) में हाल ही में रिलीज हुई फिल्म शेरशाह फेम कियारा आडवाणी (Kiara Advani) और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​(Sidharth Malhotra) 12 घंटे चलने वाले ग्रैंड फिनाले का हिस्सा बनेंगे. आज टॉप 6 फाइनलिस्ट मनीष मल्होत्रा के डिजायनर कपड़ों में नजर आएंगे. इस मेकर ओवर के साथ पवनदीप से लेकर अरुणिता तक सभी कंटेस्टेंट्स एक अलग अंदाज के साथ मंच पर एंट्री करने वाले हैं.

12 घंटे चलने वाले इस ग्रैंड फिनाले में कई बॉलीवुड एक्टर्स अपनी हाजिरी लगाने वाले हैं. शो से अचानक गायब हुए जज विशाल डडलानी इस खास मौके पर दर्शकों को मंच पर नजर आने वाले हैं. अन्नू कपूर (Annu Kapoor), शान (Shaan), जुबिन नौटियाल (Jubin Nautiyal), पलक मुच्छल (Palak Muchhal), मीका सिंह (Mika Singh) भी आइडल के फिनाले में शिरकत करने वाले हैं.

आदित्य का साथ देंगे भारती और हर्ष

इसके अलावा इंडियन आइडल 12 के फिनाले में आदित्य नारायण (Aditya Narayan) का साथ देने जय भानुशाली (Jay Bhanushali) आने वाले हैं. इतना ही नहीं आज भारती और हर्ष भी उनकी मदद करने वाले हैं. ग्रैंड फिनाले के मौके पर इंडियन आइडल 12 के मंच पर अकेले या एक दूसरे के साथ परफॉर्म करने वाले टॉप 6 कंटेस्टेंट्स आज बैकग्राउंड डांसर के साथ परफॉर्म करने वाले हैं.

