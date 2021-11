इस कारण टली 'No Means No' की रिलीज डेट, जानिए अब कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक

नई दिल्ली: मशहूर निर्देशक विकास वर्मा की फिल्म ‘नो मीन्स नो’ की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है. दरअसल, निर्देशक का मानना है कि फिल्म को रिलीज करने का यह समय सही नहीं है. पहले मेकर्स ने 'नो मीन्स नो' फिल्म को 5 नवंबर तक रिलीज करने का प्लान बनाया था, लेकिन अब डेट टाल दी गई है.

कोविड के कारण टली फिल्म

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में विकास वर्मा ने कहा कि, 'नो मीन्स नो' जैसी अंतरराष्ट्रीय फिल्म को रिलीज करने का यह सही समय नहीं है, एक साथ दुनिया भर में फिल्म रिलीज संभव नहीं है. 'सिनेमाघओं में 50 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी है और सिंगल-स्क्रीन थिएटर तैयार नहीं हैं. यहां तक कि सार्वजनिक परिवहन में, केवल पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोगों को ही जाने की अनुमति है. जून 2022 सही समय होगा, जहां पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है.'

17 जून 2022 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म

INDO - POLISH FILM RELEASE DATE LOCKED... #NoMeansNo - an Indo-Polish production - will release on 17 June 2022... Filmed in #Poland and #India... Stars debutant #DhruvVerma, #GulshanGrover, #SharadKapoor and #Polish actors... Directed by #VikashVerma... #NewPoster... pic.twitter.com/kVZ0RLAhcT

taran adarsh (@taran_adarsh) November 2, 2021