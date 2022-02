IPL 2022: इस एक्ट्रेस की बेटी संग दिखे शाहरुख खान के लाडले आर्यन, नीलामी में छाईं तस्वीरें

नई दिल्ली: IPL Auction 2022: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 का मेगा ऑक्शन आज यानी शनिवार को बेंगलुरु में जारी है. इसे लेकर दर्शक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. जैसे-जैसे नीलामी का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, खिलाड़ियों की धड़कनें भी तेज होती जा रही है. सभी फ्रेंचाइजियों ने अपनी-अपनी रणनीति के हिसाब से खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करना शुरू कर दिया है.

आर्यन के साथ नजर आईं जह्वावी मेहता

A crash course in #IPLAuction strategies from the CEO to our Gen-Next@VenkyMysore #AryanKhan #SuhanaKhan #JahnaviMehta #GalaxyOfKnights pic.twitter.com/WqWNuzhpJt

KolkataKnightRiders (@KKRiders) February 12, 2022