Money Laundering Case: जैकलीन फर्नांडिस की फिर बढ़ी मुश्किलें, ED ने लिया बड़ा एक्शन

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) पिछले कुछ वक्त से अपनी निजी जिंदगी के कारण काफी सुर्खियां बटोर रही हैं. एक्ट्रेस इन दिनों काफी मुश्किलों का सामना कर रही हैं, लेकिन वक्त के साथ उनकी समस्याएं कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं. अब ED ने जैकलीन के खिलाफ जबरन वसूली केस में बड़ा एक्शन ले लिया है.

जैकलीन की संपत्ति हुई अटैच

शनिवार को ED ने जैकलीन की 7.27 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर ली है. कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस की इस अटैच संपत्ति ने 7.12 करोड़ रुपये का फिक्सड डिपोजिट भी शामिल है. दरअसल, पिछले दिनों जैकलीन का ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ कनेक्शन सामने आया था. इसका रिश्ते का खुलासा होने के बाद से ही जैकलीन विवादों में छाई हुई हैं.

सुकेश ने जैकलीन और उनके परिवार को दिए थे गिफ्ट्स

रिपोर्ट्स के अनुसार, सुकेश ने जैकलीन को करीब 5.71 करोड़ रुपये के गिफ्ट्स दिए थे. खबरों की मानें तो सुकेश, एक्ट्रेस के परिवार के सदस्यों को भी महंगे गिफ्ट्स देता था.

Enforcement Directorate (ED) has attached assets worth Rs 7.27 crores of Bollywood actor Jacqueline Fernandez, in a money laundering case involving jailed conman Sukesh Chandrashekhar. The attached property is a fixed deposit: Sources

