'जय भीम' की वजह से सूर्या को मिली हमले की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा

नई दिल्ली: दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर एक्टर सूर्या (Actor Surya) इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म 'जय भीम' (Jai Bhim) को लेकर मुश्किलों में फंस गए हैं. कहा जा रहा है कि इस फिल्म में जाति के आधार पर हो रहे भेदभाव को दिखाया गया है. ऐसे में अब वन्नियार समुदाय लगातार फिल्म का विरोध करने लगा है. इसी के चलते अब तमिलनाडु सरकार ने सूर्या को पुलिस सुरक्षा प्रदान की है.

वन्नियार समुदाय ने की माफी की मांग

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सूर्या के घर पर भी पुलिस सुरक्षा बढ़ाई है. खबरों के मुताबिक वन्नियार के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा 'जय भीम' के लीड एक्टर सूर्या, एक्ट्रेस ज्योतिका, निर्देशक टीजे ग्नानवेल और अमेजन प्राइम वीडियो को भी कानूनी नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में वन्नियार ने फिल्म की पूरी टीम से उनके समुदाय से माफी मांगने के लिए कहा है.

एक्टर के घर के बाहर तैनात की गई पुलिस

Chennai | Police security provided at the residence of actor Suriya in T Nagar, Chennai following the announcement by PMK district Secretary Palanisamy of a reward of Rs 1 lakh to anyone who attacks the #JaiBhim actor

Palanisamy has been booked by Police under various sections. pic.twitter.com/9yXmAEvKX2

— ANI (@ANI) November 18, 2021