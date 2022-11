Avatar: The Way of water का दमदार ट्रेलर आया सामने, धमाकेदार एक्शन देख रोंगटे हो जाएंगे खड़े

Avatar The Way of water trailer: जेम्स कैमरून की अवतार जिसने दुनियाभर में तहलका मचाया और करोड़ों फैंस का दिल जीता एख बार फिर सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए अवतार के दूसरे भाग के साथ आने वाले हैं.