फैन ने मांगी जाह्नवी कपूर से KISS, अभिनेत्री के मजेदार जवाब ने लूटा दिल

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. जाह्नवी ने अपने अभिनय के अलावा अपनी दिलकश अदाओं का जादू भी फैंस पर खूब चलाया है. फैंस आज उनकी एक झलक पाने के लिए दीवाने रहते हैं. इस बीच जाह्नवी ने हाल ही में इंस्टाग्राम (instagram) पर 'आस्क मी एनिथिंग' (Ask Me Anything) का सेशन रखा था. इस दौरान जाह्नवी ने फैंस के कई सवालों का जवाब दिया.

फैन ने पूछा ये सवाल

इस सेशन के बीच उनसे एक फैन ने उनसे कुछ ऐसा पूछ लिया जिसे देखकर शायद जाह्नवी भी सोच में पड़ गई होंगी कि उन्हें इसका क्या जवाब देना चाहिए.

दरअसल, एक फैन ने उनसे किस (KISS) करने की डिमांड कर दी. एक इंस्टाग्राम यूजर ने जाह्नवी से सवाल किया, 'क्या हम किस कर सकते हैं?'

ये भी पढ़ें- दुनियाभर में मौजूद हैं ऐश्वर्या राय की कई हमशक्ल, एक तो रख चुकी हैं बॉलीवुड में कदम

जाह्नवी ने दिया मजेदार जवाब

इस पर जाह्नवी ने इतना मजेदार जवाब किया कि चारों ओर उनकी वाह-वाही होने लगी. जाह्नवी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में अपनी एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह मास्क पहने हुए दिख रही हैं. इसके साथ उन्होंने यूजर का सवाल लिखा और नीचे साफ-साफ शब्दों में 'नहीं' जवाब भी दे दिया है.

वैसे, अक्सर फिल्मी सितारों को इस सेशन के दौरान ऐसे अजीब सवालों का सामना करना पड़ता है. हालांकि, जाह्नवी के इस मजेदार जवाब ने इस सवाल को भी दिलचस्प बना दिया है.

इन फिल्मों को लेकर चर्चा में हैं जाह्नवी

जाह्नवी के वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में वह फिल्म 'रूही' में नजर आई हैं, जिसमें उन्हें दर्शकों और समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया हासिल हो रही है. इन दिनों वह 'गुड लक जेरी' की शूटिंग में व्यस्त चल रही हैं. इसके अलावा उन्हें 'दोस्ताना 2' और करण जौहर की मल्टी स्टारर फिल्म 'तख्त' में भी देखा जाने वाला है.

ये भी पढ़ें- क्या आप भी करना चाहेंगे आमिर खान की बेटी इरा खान के साथ काम? मिलेगी इतनी सैलरी

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.