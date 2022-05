Jayeshbhai Jordaar Collection: क्या एक सप्ताह भी बॉक्स ऑफिस पर टिक पाएंगे रणवीर सिंह? तीसरे दिन ही मेकर्स के छूटे पसीने

नई दिल्ली: Jayeshbhai Jordaar Box Office Collection Day 3: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जयेशभाई जोरदार (Jayeshbhai Jordaar)' बीते शुक्रवार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. हालांकि इस बार रणवीर भारतीय ऑडियंस को इंप्रेस कर पाने में नाकाम साबित हुए हैं.फैंस काफी लंबे वक्त से फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बार रणवीर दर्शकों का दिल नहीं जीत पाए.

फ्लॉप साबित हुई 'जयेशभाई जोरदार'

फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने 'जयेशभाई जोरदार' सिर्फ 1.5 स्टार दिया है. तरण आदर्श ने फिल्म को Poor बताते हुए लिखा, 'कॉन्सेप्ट जोरदार है लेकिन राइटिंग कमजोर है. स्क्रीनप्ले ठीक-ठाक है और रणवीर सिंह ने कमाल कर दिया है.' रणवीर सिंह और शालिनी पांडे स्टारर फिल्म 'जयेशभाई जोरदार' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होती दिख रही है.

तीसरे दिन का कलेक्शन आया सामने

अब फिल्म के तीसरे दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है. 'जयेशभाई जोरदार' ने तीसरे दिन 4.75 करोड़ रुपये कमाए हैं.

#JayeshbhaiJordaar struggles in its opening weekend... The much-needed jump on Day 2 and 3 was missing... The going seems tough on weekdays, looking at the trending... Fri 3.25 cr, Sat 4 cr, Sun 4.75 cr. Total: ₹ 12 cr. #India biz. pic.twitter.com/zkfijEdxLb

taran adarsh (@taran_adarsh) May 16, 2022