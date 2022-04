Jersey Box Office Collection Day 1: बॉक्स ऑफिस पर 'जर्सी' की धीमी शुरुआत, सिर्फ इतने करोड़ की मिली ओपनिंग

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जर्सी' शुक्रवार को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. काफी वक्त तक पोस्टपोन किए जाने के बाद फिल्म दर्शकों के बीच हाजिर हो गई है. फिल्म को मशहूर हस्तियों और फैंस से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं.

सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'जर्सी'

फिल्म 'जर्सी' ऐसे समय पर रिलीज हुई है, जब बॉक्स ऑफिस पर कन्नड़ फिल्म ‘केजीएफ 2’ की सुनामी आई हुई है. पहले दिन के कलेक्शन को देखने के बाद कहा जा सकता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर रही है.

#OneWordReview...#Jersey: AVERAGE.

Rating:½#Jersey has an interesting premise + brilliant performance by #ShahidKapoor, but, when viewed in totality, works only in patches… Slow pacing, overstretched narrative, too much cricket [second hour] are deterrents. #JerseyReview pic.twitter.com/yT35HbWxNH

taran adarsh (@taran_adarsh) April 22, 2022