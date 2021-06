K. Asif Birth Anniversary: जब मुगल-ए-आजम बनाने के लिए भारतीय सेना के हाथी-घोड़े मांग लाए थे के. आसिफ

नई दिल्लीः K Asif Birth Anniversary: एक कहावत है, चंबल को पीवे पानी, सो जग बागी जानी. यानी चंबल का पानी पीने वाले को जमाना बागियों के तौर पर जानता है. जिद्दी, स्वभाव से विद्रोही, कभी न झुकना न जानने वाले लोग. वैसे कोई बात अच्छी हो तो उसे किसी इलाके के लिए ही सीमित नहीं कर देना चाहिए.

लेकिन उत्तर प्रदेश का जिला इटावा ऐसे ही दो विद्रोहियों के नाम पर अपना सीना गर्व से फुला लेता है. एक रहे हैं गीतों को सुकुमार कवि गोपाल दास नीरज और दूसरे हैं, भारतीय सिनेमा को उसका सबसे मशहूर क्लासिक देने वाले कमरुद्दीन आसिफ. यानी के. आसिफ (K Asif Birth Anniversary)

इटावा में जहां आज खटखटा बाबा का घाट और उनकी स्मृति में बना तालाब है, वहीं से थोड़ी दूर पर साज-बाज बनाने वालों की बस्ती है. जहां आज भी कहीं ढोलक पर चमड़ा मढ़ा जा रहा होता है, तो कहीं मुई खाल पर मसाला रगड़ कर तबले की धा धा धिं धिं हो रही है. गुलामी वाले दौर में यहीं से एक लड़का निकल कर बंबई गया.

गया क्या, जबरन ले जाया गया. चाचा फिल्मों में अभिनेता थे. सोचे थे लड़का कुछ कर लेगा. लेकिन लड़का तो था जिद्दी. मन नहीं था तो नहीं किया. चाचा ने दर्जी की दुकान खुलवा दी. उससे सिलाई-तुरपाई भी नहीं हुई. फिर खुद से ही सिनेमा समझने का चस्का लगा. कैमरे के पीछे देखना अच्छा लगा. ये काम इतना अच्छा लगा कि उसने सोच लिया कि औरों की निगाहें भी बस अच्छा ही देखें. बस ये शाहकार निकल पड़ा, ऐसा संग तराशने जिसकी मरमरीं (सफेदी) से फिल्मी दुनिया आज तक दूधिया है.

के आसिफ को आज याद करने की आज असल वजह है. ये उनकी पैदाइश वाला दिन है. 14 जून 1922 को वह इटावा में जन्मे (K Asif Birth Anniversary) थे. अब उनकी जिद्द के किस्से पढ़ते चलिए. हालांकि मुगल-ए-आजम की बनावट के कसीदे गढ़ने वाले तारीफों की शुरुआत ही आसिफ की जिद्द से करते हैं.

जब रुक गई मुगल-ए-आजम

तो बात यूं है कि मुगल-ए-आजम बन रही थी और बनते-बनते बंद हो गई. फाइनेंसर शापूरजी पलौंजी मिस्त्री के तो होश उड़ गए. एक दिन पहुंचे के आसिफ के पास तो पता चला कि वो दिल्ली निकल गए हैं. सबको लगा कि फिल्म बनेगी ही नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद आसिफ लौटे तो उनके हाथ एक कागज था.

कागज पर थी सरकारी मुहर. इस मुहर और कागज पर लिखे हर्फ (शब्दों) का मजमून यह था कि के. आसिफ को फिल्म मुगल-ए-आजम बनाने के लिए सेना के इस्तेमाल वाले घोड़ेृ-ऊंट और जरूरी सैनिक दिए जाते हैं. इस मुहर का अहसान फिल्म के प्रदर्शन से ठीक पहले पर्दे पर रक्षा मंत्रालय का आभार जताकर जताया गया. पर्दे पर लिखा दिखा.

'We are gratefull to the ministry of defence government of India for their Co-Opration in making possible the enactment of the battle scenes of this picture'

दरअसल, आसिफ को फिल्म के पहले ही सीन में शहंशाह अकबर के पीछे चलने वाले सैनिक और हाथी-घोड़े बड़े नकली लग रहे थे. फिर आगे तो यलगार हो वाला मशहूर सीन फिल्माना था. आसिफ को अपनी शाहकारी में नुक्ता जरा भी बर्दाश्त नहीं था.

जब बिफर गए थे दिलीप-मधुबाला

उन्होंने जो कह दिया, उसे कोई टाल जाए मजाल ही क्या. पृथ्वीराज कपूर से जुड़ी एक कहानी बड़ी फेमस है. फिल्म बन गई तो टाइटल में नाम लिखे जा रहे थे. बड़े कपूर साहब का नाम पहले देख, दिलीप-मधु बिफर गए. फिल्म के लीड हम हैं, हमारा नाम पहले हो. कपूर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं,

उन्हीं दोनों का नाम पहले दे दो. अभी तक इस मुद्दे पर कान न दे रहे के आसिफ ने पहली बार मुंह खोला. उन्होंने कपूर साहब से कहा- ये भूल रहे हैं कि फिल्म का नाम मुगले-ए-आजम है, सलीम अनारकली नहीं. हमारे हीरो आप हैं तो आप ही रहेंगे. अब बस.

पता नहीं, ऐसी रवायत थी या कुछ और फिल्म में सबसे पहले पृथ्वी राज कपूर का नाम आता है, फिर मधुबाला इसके बाद दुर्गा खोटे, अन्य कई कलाकारों के समूहों में नाम और सबसे आखिरी में दिलीप कुमार का नाम दिखता है. लेकिन ये किस्सा जब पृथ्वी साहब के लिए आता है तो उनकी दरियादिली सुनाता है और जब के.आसिफ से जुड़ता है तो जिद्द बन जाता है.

इस शाहकार के जिद्द की कितनी ही बातें हैं. वैसे हिंदी में सही शब्द जिद होता है, लेकिन के आसिफ ने जिद को इतने जोरों से अपने छह फुटा कद, चौड़े कंधे और मजबूत सीने में जकड़ रखा था कि जिद जो है अपनी वैल्यू कम करा लेता है. उसे आसिफ के लिए कहा जाता है तो वह जूनून के साथ मिक्स हो कर जिद्द बन जाता है.

जब रास्ते से हटवा दिए खंभे

इसकी एक और बानगी है. फिल्म में जब शहजादा सलीम एक खास रास्ते से लौटकर आ रहा होता है वह सीन फिल्माना भी दिलचस्प है. उस जमाने में उस पूरे रास्ते पर बिजली के खंभे थे, लेकिन आसिफ को फिल्म बनाने के लिए यह पतला रास्ता चाहिए था. जिद पर अड़ गए और तब के प्रशासन से खंबे हटवा कर ही माने.

बेल्जियम के शीशे, असली मोतियों की बारिश, सलीम के लिए सोने की जूती, बड़े गुलाम अली खां से प्रेम जोगन बणके गवाना और उस जमाने के चार उर्दू इतिहास कारों से फिल्म के डॉयलॉग लिखवा लेना ये सब उनकी जिद के ही नतीजे थे.

केआसिफ की जब भी बात होती है तो लोग मुगल-ए-आजम पर आकर टिक जाते हैं. लेकिन उनके खाते में इससे पहले एक और फिल्म दर्ज है. वह फूल. सिनेमा के इतिहास में उन्होंने केवल यही दो फिल्में बनाईं. लेकिन इन दोनों के बीच एक तीसरी फिल्म भी थी, नाम था जानवर. इसी फिल्म के दौरान उनकी जिद का सामना सिनेमा की दूसरी जिद से हुआ.

आसिफ ने देविका रानी, निगार सुल्ताना तक की जिद तक को खरीद लिया था. निगार को तो उन्होंने अपनी बीवी बना लिया था, लेकिन उस समय की चोटी की अभिनेत्री सुरैया की जिद वह नहीं जीत पाए थे.

यह भी पढ़िएः First Death Anniversary Of Sushant: तुम कभी भुलाए नहीं जा सकते सुशांत

आसिफ को मिला अपने टक्कर का जिद्दी

के. आसिफ ने दिलीप कुमार और सुरैया को लेकर फिल्म ‘जानवर’ शुरू की थी. सुरैया की कैबरे डांसर की भूमिका थी. फिल्म के एक दृश्य में दिलीप कुमार अंगूठे से लेकर घुटनों तक सुरैया के पैर चूमते हैं. अंगप्रदर्शन की खिलाफत करती रहीं सुरैया से यह बहुत मुश्किल से हुआ. आगे दिलीप का किरदार और वहशी होता है और सुरैया के कपड़े फाड़ देता है.

नाखूनों के निशान बना देता है. यह देख सुरैया की नानी भी फक्क रह गईं. आसिफ अब आगे दांते काटे चुंबन का दृश्य फिल्माने जा रहे थे. यह अगर उस समय हो जाता तो 'संगम' के फ्रेंच किस के लिए राजकपूर को प्रसिद्धि नहीं मिलती. लेकिन सुरैया ने देखा कि अब हद हो रही है तो उन्होंने साफ-साफ फिल्म से इनकार कर दिया.

के आसिफ किसी भी तरह उन्हें मना नहीं पाए और जानवर कभी बन नहीं पाई. इन दोनों जिद्दियों का जन्मदिन भी अगल-बगल है. कल 15 जून को बॉलीवुड सुरैया को याद करता है.

हिंदी सिनेमा का यह शाहकार दो फिल्मों में ही मील का ऐसा पत्थर गढ़ गया कि वहां तक अभी कोई न पहुंचा है. लेकिन एक जगह है जहां सबको जाना ही है. 9 मार्च, 1971 को के आसिफ उसी दुनिया में चले गए. इस दुनिया से बहुत दूर.

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.