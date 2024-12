Atul Subhash Case: 99% शादियों में पुरुष गलत, बेंगलुरु इंजीनियर की आत्महत्या मामले में ये क्या कह गईं कंगना रनौत

नई दिल्ली: बेंगलुरु इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या मामले की गूंज इन दिनों पूरे देश में सुनाई दे रही है. अब इस मामले में एक्ट्रेस और लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने भी खुलकर बात करते हुए संवेदना जताई है. उन्होंने बताया कि इस घटना से वह शॉक्ड भी हैं और बहुत दुखी भी हैं. कंगना ने इस दौरान यह भी कहा कि ऐसे मामलों में 99 प्रतिशत पुरुषों का ही दोष होता है.

हैरान हैं कंगना रनौत

कंगना रनौत ने संसद के बाहर मीडिया से बाहर करते हुए कहा, 'पूरा देश शॉक्ड है और शोक में है. इस नौजवान का वीडियो दिल दहला देने वाला है. निश्चित ही जब तक शादी भारतीय परंपराओं से बंधी है, तब ही तक सब ठीक है, लेकिन जब एक शादी में कम्युनिज्म, सोशलिज्म का कीड़ा घुस जाता है, गलत तरह का फेमनिज्म का कीड़ा इसमें शामिल हो जाता है तो लोग इसे धंधा बना लेते हैं और करोड़ों रुपए की उगाही करते हैं. यह सब निंदनीय है.'

99 प्रतिशत पुरुष ऐसे होते हैं

कंगना ने आगे कहा, 'युवाओं पर इस तरह का बोझ नहीं होना चाहिए. जितनी उनकी सैलरी नहीं है, उससे 3 गुना ज्यादा वह भत्ता दे रहे हैं. उनसे और पैसों की मांग की जा रही है. इसी दवाब में आकर बंगलुरु इंजीनियर ने ऐसा कदम उठाया.'

VIDEO | Bengaluru techie death case: “The entire country is in shock. His video is heartbreaking… Fake feminism is condemnable. Extortion of crores of rupees was being done. Having said that, in 99 per cent of marriage cases, it’s the men who are at fault. That’s why such… pic.twitter.com/74b2ofWYfb

