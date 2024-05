Video: अमिताभ बच्चन से तुलना करके बुरा फंसी कंगना रनौत, चुनाव प्रचार का वीडियो वायरल

नई दिल्ली: Kangana Ranaut: कंगना रनौत की गिनती उन कलाकारों में होती है जो हमेशा ही अपने काम या स्टेटमेंट को लेकर लाइमलाइट में रहते हैं. एक्ट्रेस इस बार फिल्म का सेट छोड़ चुनावी मैदान में अपना हाथ आजमा रही हैं. एक्ट्रेस हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा प्रत्याशी बनाई गईं हैं और इन दिनों जमकर कैंपेन कर रही हैं. उनके भाषण लगातार चर्चा में हैं. हाल ही मंडी में एक भाषण के दौरान कंगना रनौत ने अपनी तुलना सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से कर दी. एक्ट्रेस के भाषण का वीडियो देख कई यूजर्स उनकी खिंचाई कर रहे हैं.

अमिताभ बच्चन से एक्ट्रेस ने की अपनी तुलना

वीडियो में कंगना रनौत कह रही हैं, 'सारा देश परेशान है, कि वो कंगना, चाहे राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं पश्चिम बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं...ऐसा लगता है कि मानो इतना प्यार और इतना सम्मान...मैं दावे से कह सकती हूं कि इतना प्यार और इतना सम्मान अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है, तो वो मुझे मिलता है.'

“Wherever I go, I get so much love, honestly, I'm like the Amitabh Bachchan of the cinema , but even bigger”

~ Drama Queen

Even BJP supporters will choose Vikramaditya after repeatedly hearing her nonsense#LokSabhaElection2024 #KanganaRanaut pic.twitter.com/seQc5Hg0Sr

