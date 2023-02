'इमरजेंसी' और ‘गणपत’ की रिलीज डेट हुई क्लैश, Kangana Ranaut ने बॉलीवुड माफिया गैंग्स पर साधा निशाना

नई दिल्ली: Kangana Ranaut: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर इंडस्ट्री से पंगा लेती नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग फिल्म 'इमरजेंसी' को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. हालांकि फिल्म की रिलीज डेट अमिताभ बच्चन, टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की फिल्म ‘गणपत’ की रिलीज डेट से क्लैश कर रही है. दोनों फिल्में इस साल 20 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देंगी.

कंगना ने मेकर्स पर उठाए सवाल

कंगना रनौत ने ‘गणपत’ के मेकर्स पर निशाना साधा और पूछा कि 20 अक्टूबर की तारीख को उन्होंने अपनी फिल्म की रिलीज के लिए क्यों चुना, जबकि पूरे अक्टूबर की डेट्स फ्री है. नवंबर, दिसंबर और सितंबर भी हैं. जिसके बाद एक्ट्रेस फिल्म की रिलीज डेट बदलने की बाद की. उन्होंने कहा कि वह ट्रेलर रिलीज के समय ही नई डेट की अनाउंसमेंट की.

बॉलीवुड माफिया गैंग्स पर किया ट्वीट

कंगना ने ट्वीट किया '20 अक्टूबर को अपनी फिल्म की घोषणा की पूरा अक्टूबर फ्री है तो नवंबर, दिसंबर और सितंबर भी है, लेकिन आज मिस्टर अमिताभ बच्चन और टाइगर श्रॉफ ने 20 अक्टूबर को अपनी मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है.

Announced his film on 20th October, entire October is free so is November, December and even September but today Mr Amitabh Bachchan and Tiger Shroff announced their ambitious project on 20th October,ha ha lagta hai panic meetings ho rahi hai Bollywood mafia gangs mein (cont)

