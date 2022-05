Dhaakad: रिलीज से पहले बॉयकॉट की जाने लगी कंगना की फिल्म, सलमान खान बने वजह

नई दिल्ली: बॉलीवुड की बेबाक अदाकारा कंगना रनौत (Kangana Ranaut) इन दिनों अपनी अगली अगली फिल्म 'धाकड़ (Dhaakad)' को लेकर खूब चर्चा में हैं. उनकी इस फिल्म का फैंस को लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है, जो अब शुक्रवार 20 मई को खत्म होने जा रहा है. हालांकि, रिलीज से पहले ही कई सोशल मीडिया कंगना से इतने नाराज दिख रहे हैं कि उन्होंने इस फिल्म को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है.

सुशांत के फैंस हुए कंगना से नाराज

यूजर्स अन्य लोगों ने भी 'धाकड़' को बॉयकॉट करने की मांग की है. बता दें कि कंगना से नाराज होने वाले दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के फैंस हैं. अब लोग उनकी नाराजगी उनकी इस फिल्म पर उतार रहे हैं.

Never forget how she used Sushant case for personal agenda. Justice never mattered to her , all that matter to her is name , fame , her benefit. That's why now when her agenda is fulfilled , she support Bollywood.

SSR Case Exposed Bollywood#BoycottDhaakad pic.twitter.com/6phM5odpxU

— Koushani Kundu (@kundu_koushani) May 19, 2022