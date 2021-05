बंगाल के चुनावी नतीजों पर भड़कीं कंगना रनौत, बोलीं- बन रहा है दूसरा कश्मीर

नई दिल्ली: 2 मई रविवार को बंगाल में विधानसभा चुनावों के नतीजों की गिनती चल रही है. ऐसे में इस समय में देश का हर शख्स यह जानने के लिए बेताब है कि बंगाल में ममता बनर्जी (Mamta Benerjee) का ही राज रहेगा या सत्ता पलटने वाली है. वहीं, अब तक के रुझानों को देखकर तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) ही बहुमत से सरकार बनाने वाली है.

भड़क पड़ा कंगना रनौत

अब बंगाल के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार लगता है बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को रास नहीं आ रही है. शायद यही कारण है कि अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर कंगना का गुस्सा नजर आने लगा है. दरअसल, कंगना ने हाल ही में ट्विट कर ममता बनर्जी की जीत का श्रेय बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों को दे डाला है.

ट्विटर पर निकाली कंगना ने भड़ास

Bangladeshi's and Rohingyas are biggest strength of Mamata.... with the way trend is looking shows Hindus are no more majority there, and according to the data Bangali Muslims are the poorest and most deprived in whole India, good another Kashmir in the making... #Elections2021

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) May 2, 2021