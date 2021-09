'थलाइवी' की रिलीज से पहले पूर्व सीएम जयललिता के स्मारक पर पहुंचीं कंगना रनौत, दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अक्सर किसी न किसी कारण सुर्खियों में बनी रहती हैं. जहां एक ओर कंगना अपने बयानों के कारण विवादों में बनी रहती हैं, वहीं उनकी दिलकश अदाएं हमेशा ही फैंस को उनका दीवाना भी बनाती रहती हैं. अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर कंगना आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं हैं.

10 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म

इन दिनों कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपनी अपकमिंग फिल्म 'थलाइवी' (Thalaivi) को लेकर सुर्खियों में हैं. एक्ट्रेस की ये फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है. फैंस को ये फिल्म हिंदी के साथ-साथ तमिल और तेलुगु समेत कई अन्य भाषाओं में देखने को मिलेगी. कंगना के चाहने वाले उनकी फिल्म 'थलाइवी' (Thalaivi) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

जे जयललिता की लाइफ पर बनीं है फिल्म

याद दिला दें कि ये फिल्म तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता (J Jayalalithaa) की लाइफ पर बनने वाली है.

इस फिल्म में जयललिता का किरदार कंगना ने निभाया है. एक्ट्रेस इन दिनों अपनी फिल्म का प्रमोशन करने में जुटी हुई हैं. इस फिल्म में कंगना का एक अलग और बेबाक अवतार देखने को मिलेगा.

जयललिता मेमोरियल पर पहुंचीं कंगना

'थलाइवी' के रिलीज से पहले कंगना तमिलनाडु में चेन्नई के मरीना बीच पर बने जे जयललिता मेमोरियल पर पहुंचीं. वहां पहुंच कर एक्ट्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की.

Tamil Nadu: Actor Kangana Ranaut pays tribute at former Chief Minister J Jayalalithaa's memorial at Marina Beach in Chennai, ahead of the release of her film 'Thalaivii', that is based on the former CM. pic.twitter.com/Wb1puvjpgU

ANI (@ANI) September 4, 2021