Kangana Ramaut ने की चोरी, सोशल मीडिया यूजर्स ने खोल दी पोल

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं. कंगना अक्सर ऐसे बयान देती दिखती हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बार कानूनी मुसीबतें भी झेलनी पड़ती हैं. हालांकि, हमेशा सिद्धांतों और सच्चाई का दावा करने वाली कंगना रनौत की आज एक चोरी पकड़ी गई है, जिसकी पोल सोशल मीडिया यूजर्स ने ही खोल दी है.

कंगना ने शेयर की गूगल की तस्वीर

दरअसल, गुरुवार को कंगना ने गर्मियों का स्वागत करते हुए ट्वीटर (Twitter) पर एक स्मूदी की तस्वीर पोस्ट की है. इसके साथ उन्होंने बताया कि यह उनकी खुद की रेसिपी है. अब इसी तस्वीर को लेकर कंगना को ट्रोल किया जाने लगा है. लोगों ने इस पर उनका मजाक बनाते हुए कहा है कि गूगल (Google) से इसे डाउनलोड करके शेयर कर दिया है.

कंगना ने बताई अपनी रेसिपी

कंगना ने स्मूदी की तस्वीर पोस्ट करते हुए इसके साथ कैप्शन में लिखा, 'कुछ नहीं, मैं खुद के बने खाने की ज्यागा सराहना करती हूं. यहां मेरी अपनी बनाई हुई एक खास रेसिपी है जो गर्मियों में नाश्ते के लिए ऑर्गेनिक शहद, नट और बहुत सारे फलों से बनी स्मूदी है.'

यूजर्स ने कंगना को कहा चोर

कंगना की इस तस्वीर को देखकर आपके भी मुंह में पानी आ जाएगा. हालांकि, यह उनकी रेसिपी की ओरिजिनल तस्वीर नहीं है. ऐसे में लोगों ने असली तस्वीर को पोस्ट करते हुए कंगना को ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

There is nothing I appreciate more than self made food, here’s my very own personal recipe a summer smoothie for breakfast with lots of organic honey nuts and fruits #Tejas pic.twitter.com/UVqVkfx6Lh

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 4, 2021