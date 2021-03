'तेजस' के लिए पूरी तरह से तैयार हैं कंगना रनौत, राजस्थान में शुरू हुई शूटिंग

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के पास इस समय कई प्रोजेक्टस हैं. वह लगातार किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी हुई हैं. काफी वक्त से अपनी आगामी फिल्म 'तेजस' की तैयारियों में व्यस्त चल रही हैं. अब उन्होंने राजस्थान में अपनी इस फिल्म के लिए शूटिंग शुरू कर दी है.

कंगना ने शेयर की तस्वीर

कंगना ने गुरुवार को अपने शूटिंग लोकेशन से तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह हेलीकॉप्टर पर सवार नजर आ रही हैं.

Kangana clicked a selfie with her team as she travels to the shooting location of #Tejas by helicopter pic.twitter.com/hdy4KB96wI

— Kangana Ranaut Daily (@KanganaDaily) March 18, 2021