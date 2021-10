कन्नड़ एक्टर सत्यजीत का हुआ निधन, 72 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

नई दिल्ली: कन्नड़ सिनेमा के जाने-माने एक्टर सत्यजीत (Satyajith) का निधन हो गया है. इस खबर से उनके चाहने वालों को तगड़ा झकटा लगा है. उन्होंने बेंगलुरू के बॉरिंग और लेडी कर्जन हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली.

सत्यजी का हुआ निधन

Karnataka: Kannada actor Satyajith passes away at Bowring and Lady Curzon Hospital in Bengaluru

ANI (@ANI) October 10, 2021