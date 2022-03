'द कश्मीर फाइल्स' प्रमोट न करने पर कपिल शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, किया बड़ा खुलासा

नई दिल्ली: अपनी बेहतरीन कॉमेडी के जरिए करोड़ों दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाले बॉलीवुड एक्टर कपिल शर्मा (Kapil Sharma) हमेशा ही किसी न किसी चर्चा में बने रहते हैं. इस बात में कोई शक नहीं है कि कपिल का विवादों से गहरा नाता है. वह पिछले दिनों में एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. इतना ही नहीं, पिछले दिनों से ट्विटर पर 'द कपिल शर्मा शो' को बायकॉट करने की मांग लगातार उठ रही है. बढ़ते विवाद को देखते हुए अब कपिल ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है.

फिर सुर्खियों में आए कपिल

दरअसल, हाल ही में विवेक अग्रिहोत्री ने कपिल पर इस बात का आरोप लगाया था कि उन्होंने (कपिल) ने इस वजह से उनकी फिल्म का प्रमोशन करने से इंकार कर दिया, क्योंकि फिल्म की कास्ट में कोई बड़ा कलाकार नहीं है. इसके बाद से ही कपिल लगातार ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए थे. अब इसपर कॉमेडी किंग ने चुप्पी तोड़ी है. ट्विटर पर एक यूजर ने कपिल से सवाल किया कि क्या वह कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने से घबरा गए हैं?

वह आगे लिखते हैं- किस बात का डर था जो #VivekRanjanAgnihotri और उनकी फिल्म की सुप्रतिष्ठित स्टारकास्ट को अपने शो पर आने का न्योता नही दिया?? मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हुआ करता था भाई, लेकिन आपने मुझे और लाखों #TKSS प्रशंसकों को निराश किया है. आपको बॉयकॉट कर रहा हूं.

अब कॉमेडी किंग ने चुप्पी तोड़ी है

यह सच नहीं है rathore साहब आपने पूछा इसलिए बता दिया, बाक़ी जिन्होंने सच मान ही लिया उनको explanation देने का क्या फ़ायदा. Just a suggestion as a experienced social media user:- never believe in one sided story in today’s social media world dhanyawaad https://t.co/pJxmf0JlN5

Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) March 10, 2022