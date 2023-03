WWE के पहलवान को आया Kapil Sharma पर गुस्सा, शो को बताया झूठा!

नई दिल्ली: देश के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की लाइफ में कॉन्ट्रोवर्सीज बिना दस्तक के आ ही जाती हैं. लोग जहां उनके मजाकिया अंदाज के दीवाने हैं वहीं कपिल शर्मा के शो को लेकर ऐसी खबरें सामने आ जाती हैं जिसके बाद लोगों का कॉमेडियन के ऊपर सो भरोसा उठ जाता है. हाल ही में WWE रेस्लर ने जो कि ब्रह्मास्त्र में एक एक्टर के तौर पर भी नजर आए कपिल शर्मा के शो को लेकर काफी नाराज थे. उन्होंने पूरी चीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

रणबीर कपूर स्टारर ब्रह्मास्त्र में नजर आ चुके रेस्लर सौरव गुर्जर ने पोस्ट का पोस्टमार्टम को लेकर कमाल की बात कही है. कपिल शर्मा को लेकर कहते हैं कि शो में वो गेस्ट के साथ काफी मस्ती करते हैं. ऐसे में वो गेस्ट के लिए स्पेशल पोस्ट का पोस्टमार्टम नाम का एक सेक्शन चलाते हैं. जहां फैंस के फनी कमेंट्स होते हैं.रणबीर कपूर के पहुंचने पर भी पोस्ट का पोस्टमार्टम किया गया.

आप अच्छे इंसान है @KapilSharmaK9 लोगो को हॅसाते हैं लेकिन आप और आपकी टीम यें झूठें कमेंट कैसे दिखा सकते हैं किसी की सोशल मीडिया पर।

This is not acceptable

जय हिंद #TheKapilSharmaShow pic.twitter.com/W8iKOfOTXY

— Saurav Gurjar (@Sanga_WWE) March 5, 2023