Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani: फिर साथ नजर आएगी रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की जोड़ी

नई दिल्ली: बॉलीवुड के मशहूर फिल्मकार करण जौहर (Karan Johar) अपनी आगामी फिल्म के जरिए धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. करण ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'रॉकी ​​और रानी की प्रेम कहानी (Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani)' का ऐलान कर दिया है. इस फिल्म के जरिए करण पांच साल बाद निर्देशन में हाथ आजमाने जा रहे हैं.

रणवीर-आलिया आए साथ

फिल्म 'रॉकी ​​और रानी की प्रेम कहानी (Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani)' में एक बार फिर रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की जोड़ी नजर आएगी. कुछ देर पहले ही करण जौहर ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए इसकी घोषणा की है. पोस्ट शेयर कर उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि इसमें रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) होंगे.

करण जौहर ने शेयर किया वीडियो

Thrilled to get behind the lens with my favourite people in front of it! Presenting Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, headlined by none other than Ranveer Singh and Alia Bhatt and written by Ishita Moitra, Shashank Khaitan & Sumit Roy. pic.twitter.com/vZzGbvv6nS

— Karan Johar (@karanjohar) July 6, 2021