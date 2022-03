अब करीना कपूर करने जा रही हैं OTT डेब्यू, इस मर्डर मिस्ट्री फिल्म का किया ऐलान

नई दिल्ली: पिछले कुछ वक्त में कई सितारों और फिल्मकारों ने ओटीटी पर अपना दम दिखाया है. अब इन हस्तियों की लिस्ट में एक्ट्रेस करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) का नाम भी जुड़ता दिख रहा है, जिसकी आधिकारिक तौर पर भी घोषणा हो चुकी है. दरअसल, करीना जापानी लेखक कीगो हिगाशिनो के उपन्यास,द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स पर आधारित एक मर्डर मिस्ट्री से अपनी डिजिटल शुरुआत करने के लिए तैयार हैं.

वीडियो जारी कर किया फिल्म का ऐलान

फिल्म का निर्देशन सुजॉय घोष द्वारा किया जाएगा और इसमें करीना के साथ जयदीप अहलावत और विजय वर्मा भी अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने निर्देशक के नेतृत्व में फिल्म के लिए एक स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन के दौरान करीना, जयदीप और विजय ने वीडियो के जरिए फिल्म का ऐलान किया है.

बेहद उत्साहित हैं करीना कपूर

घोषणा पर अपने विचार साझा करते हुए करीना ने कहा, 'मैं इस रोमांचक परियोजना पर काम शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती. इसमें अच्छी कहानी, एक दूरदर्शी निर्देशक और एक सुपर प्रतिभाशाली कलाकार और चालक दल है.'

We’ve got some Pretty Hot And Tempting news!

Kareena Kapoor Khan stars in a thrilling new Netflix film with Jaideep Ahlawat & Vijay Varma, directed by Sujoy Ghosh! #KareenaKapoorKhan @JaideepAhlawat @MrVijayVarma pic.twitter.com/8PIPwSR1c2

— Netflix India (@NetflixIndia) March 16, 2022