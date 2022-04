समुद्र किनारे करिश्मा तन्ना का दिखा बोल्ड लुक, बिखरी जुल्फों में ढाया कहर

नई दिल्ली: टीवी से लेकर बॉलीवुड तक का बेहतरीन सफर तय कर चुकीं एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना (Karishma Tanna) आज किसी पहचान की मोहताज नहीं रह गई हैं. अपने प्रोजेक्ट्स के अलावा वह सिजलिंग फोटोशूट्स के कारण भी काफी चर्चा में बनी रहती हैं. उन्होंने अपनी एक्टिंग से तो सभी का दिल जीता ही है, साथ ही लोग उनके हर लुक के भी दीवाने हो जाते हैं.

करिश्मा ने दिखाई लेटेस्ट फोटोशूट की झलक

करिश्मा के चाहने वाले देशभर में मौजूद हैं. वह भी सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं और हर दिन अपना नया अवतार दिखाकर फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं. अब उन्होंने फिर से अपने लेटेस्ट फोटोशूट की झलक दिखाई है, जिसमें वह हमेशा की तरह काफी बोल्ड दिख रही हैं.

इस अंदाज से नहीं हटेंगी नजरें

उनका ये कातिलाना अंदाज देखकर लोग उन पर से नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. इनमें उन्हें व्हाइट टॉप और ब्लू जीन्स पहने देखा जा सकता है.

यहां वह नो मेकअप लुक में दिखाई दे रही हैं. बिखरी जुल्फें, नशीली आंखें, खिलखिलाती मुस्कान करिश्मा का ये अंदाज देख फैंस मदहोश हो गए हैं. तस्वीरों में वह कहीं खोई हुई नजर आ रही हैं.

करिश्मा ने बिखेरे हुस्न के जलवे

करिश्मा की ये फोटोज ब्लैक एंड व्हाइट हैं, जिसमें वह काफी हसीन दिख रही हैं. पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'She Flies With Her Own Wings'. करिश्मा ने कुल अपनी चार तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह अलग-अलग पोज दे रही हैं.

तस्वीरों पर आए ताबड़तोड़ कमेंट्स

फैंस उनकी तारीफें करते हुए खूब कमेंट्स कर रहे हैं. करिश्मा की इन फोटोज पर कुछ ही देर में लाखों लाइक्स आ चुके हैं. गौरतलब है कि करिश्मा 5 फरवरी को ही अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड वरुण बंगेरा के साथ शादी के बंधन में बंधी हैं.

